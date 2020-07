France Football non assegnerà il Pallone d'Oro 2020: è andata così nel 2019

Non sarà assegnato il Pallone d'Oro per l'anno 2020 (clicca qui per tutte le motivazioni della decisione di France Football) . Così Lionel Messi resterà ancora campione in carica, per un anno in più. Già, perché è stato l'argentino ha vincere lo scorso anno, davanti a Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo. Questa tutta la classifica per l'edizione 2019.

1° Lionel Messi (Barcellona)

2° Virgil van Dijk (Liverpool)

3° Cristiano Ronaldo (Juventus)

4° Sadio Mané (Liverpool)

5° Mohamed Salah (Liverpool)

6° Kylian Mbappè (PSG)

7° Alisson (Liverpool)

8° - Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

9° - Bernardo Silva (Manchester City)

10° - Riyad Mahrez (Manchester City)

11° - Frenkie de Jong (Ajax, Barcellona)

12° - Raheem Sterling (Manchester City)

13° - Eden Hazard (Chelsea, Real Madrid)

14° - Kevin de Bruyne (Manchester City)

15° - Matthijs de Ligt (Ajax, Juventus)

16° - Sergio Aguero (Manchester City)

17° - Roberto Firmino (Liverpool)

18° - Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Barcellona)

19° - Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

20° - Dusan Tadic (Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

22° - Son Heung-Min (Tottenham)

23° - Hugo Lloris (Tottenham)

24° - Kalidou Koulibaly (Napoli), Marc-André ter Stegen (Barcellona)

26° - Karim Benzema (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

28° - Joao Felix (Benfica, Atletico Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Donny van de Beek (Ajax)