Gazzetta dello Sport: "Ottovolante Bayern, ora Messi che fa?"

"Clamorosa goleada del Bayern Monaco, Barcellona umiliato. Ora messi che fa?", questa la domanda che si pone questa mattina La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne. Per il Barcellona è la peggior sconfitta di sempre nelle coppe e la quarta in cui prende almeno otto gol in tutta la sua storia, l’ultima 74 anni fa. Un tristissimo e stanco finale di stagione, sorpassato dal Real Madrid in campionato e sbriciolato ai quarti a Lisbona. Quique Setien è a fine scorsa, un ciclo è terminato. Si parla già di Xavi o Pochettino, ma dovrà essere valutata anche la voglia di Messi di rimanere.