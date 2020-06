Gazzetta - Focolaio in Germania, si teme altro lockdown. Final Eight E. League a rischio?

Final Eight di Europa League in Germania a rischio? A mettere in dubbio la disputa della fase finale della seconda competizione europea all’interno dei confini tedeschi è Gazzetta.it che spiega come il focolaio individuato nel più grande mattatoio d’Europa a Guetersloh, nel Land del Nordreno-Vestfalia, sia in espansione. Ad oggi sarebbero 1029 i contagiati dal Coronavirus, ma come detto le autorità stanno prestando massima attenzione al fenomeno dato come in espansione. Questa mattina, si legge, il presidente del Land Armin Laschet ha fatto una visita a Guetersloh per incontrare il comitato d’emergenza che sta gestendo la crisi e non ha escluso di ripristinare il lockdown nell’intero Stato federale, se i nuovi focolai dovessero estendersi.

La cittadina di Guetersloh dista solo 80km da Gelsenkirchen, città scelta come una delle sedi della Final Eight di Europa League, competizione in cui sono ancora in corsa Inter e Roma.