Giocheranno così? Brescia, l'11 per Cagliari: la prima senza Balotelli

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainngolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Eugenio Corini è un integralista del trequartista dietro le due punte. Alla prima però non avrà lo squalificato Mario Balotelli e per questo la sensazione è che riproporrà il tandem della promozione formato da Donnarumma e Torregrossa. Il trequartista è Spalek, Tremolada l'alternativa ma ha mercato. Quel che fa filtrare Cellino è che il Brescia dovrebbe essere finito così, dunque con Tonali sempre in cabina di regia. Cambia il portiere, Joronen adesso titolare, ma non la filosofia tattica di Corini.

I debuttanti Squalificato, Mario Balotelli dovrà saltare la gara d'esordio. Chi scalpita è il francese Florian Ayé ma davanti Corini potrebbe riproporre il tandem della promozione Torregrossa-Donnarumma. Il finlandese Jesse Joronen è il nuovo portiere scelto direttamente da Cellino: arriva da Copenhagen, guiderà la retroguardia dove tra i centrali è arrivato Giangiacomo Magnani. Al suo fianco il baby Cistana o l'altro neo acquisto, quello per adesso più sorprendente, come Jhon Chancellor, venezuelano centrale difensivo preso dai qatarioti dell'Al-Ahly Doha. In mezzo, altro nome a sorpresa: è l'interno ceco classe '93 Jaromir Zmrhal preso dallo Slavia Praga.

La probabile formazione: (4-3-1-2): JORONEN; Sabelli, MAGNANI, Cistana (CHANCELLOR), Martella; Bisoli, Tonali, ZMRHAL; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.