Giocheranno così? Inter, l'undici per il Lecce: Lukaku con Lautaro

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Arriva Antonio Conte e cambia il modulo dell'Inter che passa dal 4-2-3-1 di Spalletti al 3-5-2. Non ci sarà Lazaro che è alle prese con l'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per alcune settimane, mentre dal mercato il tecnico nerazzurro attende di avere gli ultimi tasselli che gli mancano. Alexis Sanchez si avvicina ma non è da escludere che possa arrivare anche un centrocampista. A sinistra arriverà invece Biraghi dalla Fiorentina, soprattutto adesso che si è riaperta la pista che porta allo scambio con Dalbert.

I debuttanti Non ci sarà Godin infortunato e per questo la difesa vedrà solo volti già conosciuti. A centrocampo spazio invece a Stefano Sensi, con Nicolò Barella non ancora al 100%. Le altre quattro maglie non vedranno facce nuove. La novità più grande è però in attacco: già lunedì sera contro il Lecce il tecnico salentino potrà contare su Romelu Lukaku, inseguito per mesi e poi finalmente arrivato a Milano e pronto a fare la differenza.

La probabile formazione (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.