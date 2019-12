La caduta della Juventus, che perde la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, ha causato un'ondata di commenti sui social network: tantissimi i tifosi che prendono in giro i bianconeri, caduti a Riyad sotto i colpi di una grande Lazio. Ecco alcuni dei cinguettii più virali:

Ronaldo tocca palla

*TIFOSI ARABI IN DELIRIO

Ronaldo si sistema la maglia

*TIFOSI ARABI IN DELIRIO

Ronaldo respira

*TIFOSI ARABI IN DELIRIO

Ronaldo manda affanculo i tifosi arabi

*TIFOSI ARABI IN DELIRIO#JuveLazio

— Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) December 22, 2019