Guida a Euro2020, il peggior girone possibile per l'Italia di Mancini

Dal miglior girone possibile al peggiore. Abbiamo provato a immaginare quale potesse essere il miglior scenario possibile per l'Italia di Roberto Mancini, che oggi a Bucarest scoprirà le avversarie della fase a gironi di Euro 2020. Ora è il turno di immaginare che le cose vadano male. E la faremo un po' più semplice, perché gli spauracchi sono due, chiari, temibili, da evitare a tutti i costi. Anzitutto, in quarta fascia la scelta è limitata a Finlandia o Galles: avendo già indicato la prima come avversario più "morbido", non serve dilungarsi troppo sul perché Bale & co facciano più paura. In seconda e in terza fascia, ovviamente, le cose potrebbero essere ancora più ardua.

I CAMPIONI DEL MONDO E I CAMPIONI D'EUROPA -

In seconda fascia c'è la Francia, in terza il Portogallo. Appunto, i vincitori dell'ultimo Mondiale e dell'ultimo Europeo. Basta questo per spiegare perché sia il caso di augurarsi di evitare entrambe, o almeno una delle due. Dover sfidare Cristiano Ronaldo e Joao Felix in una partita, poi Kylian Mbappé e Antoine Griezmann nell'altra metterebbe infatti in apprensione anche la nostra arcigna difesa. Incrociamo le dita.