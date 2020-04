I 100 giovani d'Italia - 8° è Sebastiano Esposito: il pupillo di Conte e Lukaku

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

8) Sebastiano Esposito (2002, attaccante, Inter)

Il più giovane della top ten è Sebastiano Esposito dell'Inter. Era, per onor di cronaca, anche il miglior 2002 anche lo scorso anno, ma al ventiduesimo posto. Ora la storia è ben diversa. Blindatissimo dalla società nerazzurra, visto che è pronto il rinnovo fino all'estate del 2025, è considerato anche da Antonio Conte il futuro del reparto nerazzurro. Romelu Lukaku gli ha regalato il rigore contro il Genoa, emozione grandissima per la punta già in Under 21. "L'emozione più grande della mia vita è stata segnare il primo gol in prima squadra – ha raccontato - A 17 anni non potevo chiedere di meglio. Devo ringraziare Lukaku. Sogni? Vincere la Champions, ma non mi lamenterei di un Mondiale. Se ho intenzione di rimanere in nerazzurro? Beh, io amo l'Inter". Vola altissimo e non può fare altrimenti, il giovane Esposito, con un talento così. Se lo godrà l'Inter, la squadra del suo cuore.