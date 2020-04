I 100 giovani d'Italia - A un passo dal podio: 4° posto per l'interista Bastoni

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

4) Alessandro Bastoni (1999, difensore, Inter)

Due posizioni in più rispetto all'ultima annata ma niente podio. Però un salto nella carriera decisamente importante. La scorsa stagione era in prestito al Parma dove giocava da protagonista. Poi è tornato all'Inter, con Antonio Conte che ha preferito farlo crescere in casa nonostante le tante sirene di mercato, ma non ha trovato spazio. Col passare di settimane e mesi, però, si è lentamente imposto, guadagnando un posto da titolare de facto nella seconda squadra d'Italia. Difensore mancino, elegantissimo, bravo in impostazione, ha le caratteristiche per diventare un perno non solo dell'Inter ma anche dell'Italia che verrà. In queste due stagioni, peraltro, ha dimostrato di saper e poter giocare sia in una retroguardia a quattro che a tre. Un fattore che lo renderà prezioso sicuramente per Conte, ma anche per il ct Mancini.