I 100 giovani d'Italia - Dal 100° al 96°, da Imperiale a Marcucci

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

96) Andrea Marcucci (1999, centrocampista, Imolese)

Dopo una lunga militanza nelle giovanili della Roma e una non fortunatissima esperienza a Foggia, Marcucci ha scelto l’Imolese di mister Coppitelli per proseguire la sua crescita. Regista brevilineo di piede destro, ha buone qualità tecniche palla al piede e col tempo sta crescendo anche dal punto di vista dell’interdizione. Lo scorso anno ha esordito in Serie B, questa stagione sta giocando da protagonista la C a Imola.

97) Jean Freddi Greco (2001, centrocampista, Torino)

Nato a Andohatapenaka, in Madagascar, ha la cittadinanza italiana essendo arrivato nel nostro paese da piccolissimo. Per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda il primo Asamoah, è un mancino naturale che nasce terzino ma che all’occorrenza interpreta bene anche il ruolo di mezz’ala e ovviamente quello di quinto di centrocampo. La scorsa estate è passato al Torino dopo la trafila con le giovanili della Roma.

98) Tommaso Farabegoli (1999, difensore, Vis Pesaro)

Difensore centrale dotato di un fisico importante, gioca nella Vis Pesaro in prestito dalla Sampdoria. Gli inizi, da giovanissimo, furono da centrocampista e proprio per questo non disdegna l’avere il pallone fra i piedi. Forte di testa e nell’utilizzo del fisico, può crescere dal punto di vista della velocità. Lo scorso anno con la Samp ha respirato l’aria della Serie A, con la panchina a Parma, mentre quest’anno sta trovando una straordinaria continuità di impiego e rendimento nelle Marche.

99) Federico Marigosu (2002, trequartista, Cagliari)

Un cagliaritano che gioca (bene) nel Cagliari. Per il momento con la Primavera, ma se il suo sviluppo dovesse continuare su questa linea presto potrebbe arrivare anche la continuità di presenza con la prima squadra. Trequartista che all’occorrenza può essere usato anche sugli esterni, fa della tecnica individuale e della tenacia sul campo le sue armi migliori. In passato è stato avvicinato a molti interpreti del ruolo, da Gianfranco Zola a Lorenzo Insigne, ma visto il gran numero di assist forniti ai compagni potrebbe ricordare anche lo spagnolo Luis Alberto.

100) Marco Imperiale (1999, terzino, Piacenza)

Il prestito al Piacenza, dall’Empoli, sta dando i suoi frutti e guidando il giocatore verso una crescita importante in fatto di presenze ed esperienza sul campo. Mancino puro, nasce terzino di una difesa a quattro ma in stagione si sta sviluppando con ottimi risultati come quinto di centrocampo a sinistra. Grande gamba e buon fisico, nonostante la giovane età è già alla quarta stagione dai professionisti. E quest’anno è arrivato anche il primo gol.