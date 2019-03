I 100 giovani d'Italia - Dal 35° al 31°, da Corbo a Christian Capone

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

31) Christian Capone (1999, esterno offensivo, Pescara)

Esterno di grande rapidità, veloce, tecnico, è stato bloccato da un infortunio all'inizio di questa stagione. A Pescara è stato cresciuto e cullato da Zeman, poteva tornare a Bergamo (è di proprietà dell'Atalanta) dopo la cessione di Rigoni.

32) Davide Merola (2000, attaccante, Inter)

Paragonato dagli addetti ai lavori a un novello Montella, a un primo Di Natale. E' un attaccante rapido, tecnico, sgusciante e, soprattutto, che ha nel mancino la sua arma migliore. E' uno dei rappresentanti più interessanti della nuova generazione.

33) Mattia Zennaro (2000, centrocampista centrale, Venezia)

Nasce trequartista, diventa interno e centrocampista a trecentosessanta gradi. Gioca nel Venezia, è di proprietà del Genoa che lo ha preso lo scorso gennaio. Giocatore profondamente elegante, intelligente, è un diamante grezzo che può brillare a breve.

34) Mattia Viviani (2000, mediano, Brescia)

Ha la fortuna, e al contempo la sventura, di giocare nel ruolo e nella squadra di Tonali, condividendone anche l'anno di nascita. Sa giocare più di spada che di fioretto ma ha tempi e modi da regista moderno.

35) Gabriele Corbo (2000, difensore centrale, Bologna)

Scuola Spezia, è arrivato a Bologna ed è nella stagione di apprendistato tra i grandi. E' una colonna della Primavera ma dopo questa stagione c'è da immaginarlo tra i professionisti. Difensore centrale completo, moderno, tecnico, grandi capacità tattiche. Azzurrabile per il futuro.