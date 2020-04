I 100 giovani d'Italia - Niente top three: Moise Kean dell'Everton è 5°

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

5) Moise Kean (2000, attaccante, Everton)

Sorpresa, Moise Kean non è sul podio dei migliori calciatori giovani italiani. Un gol. Uno solo, in stagione, con l'Everton. Una vera e propria miseria, per il giocatore ceduto dalla Juventus ai Toffees per meno di 30 milioni di euro. Una cifra certamente non faraonica e che ha stupito molti, nell'ultima estate. Kean ha un talento sconfinato ma Roberto Mancini ha già dovuto redarguirlo ed escluderlo dall'azzurro per comportamenti non professionali. Due gol in tre partite con l'Italia, comunque, sono score da potenziale centravanti nostrano per gli anni che verranno. Adesso con Carlo Ancelotti deve trovar nuova linfa e nuova vita. Piedi per terra, correre e segnare. Moise Kean è potenzialmente uno da primo posto, nella Top 100 del prossimo anno, quando a venir premiati saranno i nati dal 1 gennaio del 2000. Dal terzo posto della scorsa annata, però, è crollato al quinto. Inevitabile: ha segnato solo una rete in stagione con l'Everton