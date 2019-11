I casi del mercato - Calabria, per il Milan sarebbe plusvalenza pura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

DAVIDE CALABRIA - Titolare con Gattuso, fin qui anche con Giampaolo e Pioli. Classe '96, spesso sottovalutato, il laterale bresciano è riuscito a ritagliarsi un posto al sole nelle ombre del Milan. Fa della duttilità una delle sue armi migliori, ha nell'irruenza uno dei limiti su cui lavorare. Cresciuto a Milanello, ha in questo un punto di forza, ma anche uno dei motivi per cui i rossoneri non escludono una cessione.

LAZIO E SIVIGLIA - Cedere Calabria vorrebbe fare plusvalenza, pura e semplice. Anche per questo, pur non avendolo certo messo sul mercato, il Milan è pronto ad ascoltare le offerte che dovessero arrivare. Si segnalano la Lazio in Italia e il Siviglia in Spagna. Base di partenza, 20 milioni di euro.

Valore di mercato: 18 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022