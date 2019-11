I casi del mercato - Chiesa, volto immusonito della nuova Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

FEDERICO CHIESA - Croce e delizia, rimasto alla Fiorentina con l'intenzione (da parte della proprietà targata Commisso) di farne il volto del nuovo corso viola. Un volto abbastanza immusonito, almeno a giudicare le prestazioni dell'esterno offensivo classe '97: due gol e quattro assist in dodici giornate, un rendimento abbastanza incostante, la copertina ceduta per forza di cose a Franck Ribery. E un contratto in scadenza nel 2022 che, in questo momento, è difficile rinnovare nonostante gli sforzi della società gigliata.

LA PROMESSA ALLA JUVE - È questo il grande interrogativo che pesa sul futuro di Chiesa. Non è un mistero che a inizio estate ci fosse un accordo di massima con la Vecchia Signora. Poi lo scenario a Firenze è cambiato drasticamente e Commisso non poteva certo presentarsi alla piazza cedendo il giocatore simbolo della squadra. Per le stesse ragioni, ipotizzare una cessione a gennaio è abbastanza complicato. Se ne parlerà, verosimilmente, a giugno. E verificheremo se quella mezza promessa diventerà un futuro in bianconero. Alla finestra, oggi come del resto ieri, c'è sempre l'Inter.

Valore di mercato: 60 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022