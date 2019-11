I casi del mercato - Lazaro, continuare così per la permanenza

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

VALENTIN LAZARO - In estate doveva essere il titolare della fascia destra, arrivato dall'Hertha Berlino per rinforzare la corsia, scelto da Piero Ausilio che lo seguiva dai tempi del Rapid Vienna. Finora ha fatto così così, perché Candreva è stato il dominatore su quella corsia, rinascendo dopo qualche annata inferiore alle attese. Però nelle ultime settimane è riuscito anche a ritagliarsi uno spaziettino.

RICONFERMARSI - Il cross per il gol di Vecino, contro l'Hellas Verona, è solo la punta dell'iceberg di qualche ottima prestazione, sia a Bologna che nello spezzone contro il Borussia Dortmund. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile ritorno in Bundesliga, perché troppo offensivo per il modulo di Conte. Forse aveva solo bisogno di un po' di tempo per adattarsi a un calcio (e a un modulo) completamente diverso rispetto a quello austriaco e a quello tedesco.

Valore di mercato: 19 milioni di euro

Scadenza contratto: 2023

Dati Transfermarkt