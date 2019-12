I Fab Four trascinano la Lazio con l'Udinese: 3-0 al 45', doppio Immobile

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio cerca la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, l'Udinese il riscatto della sconfitta con la Sampdoria. Sono queste le premesse della sfida dell'Olimpico tra biancocelesti e bianconeri, valida per il 14° turno di Serie A e chiusasi al 45' sul 3-0 a favore della squadra di casa. Decisivo ancora una volta Ciro Immobile, autore una doppietta e mattatore di un primo tempo praticamente a senso unico.

Lazio avanti - Pronti-via e la Lazio mostra subito di voler mettere le cose in chiaro. Fiammata di Correa al 3', progressione centrale e tiro alto. Luis Alberto chiama Musso al primo miracolo con un calcio di punizione al 6', poi ecco il meritato vantaggio firmato dal solito Immobile al 10'. Milinkovic-Savic è bravo a ricevere palla in area, metterla giù, proteggerla col fisico e appoggiarla al bomber numero 17 per la battuta a rete: 1-0 biancoceleste.

Risposta bianconera - L'Udinese non accusa il colpo e sfiora subito il pari con Nestorovski e Mandragora al 13' e al 15': prima l'ex Palermo spara alto tutto solo dinanzi a Strakosha dopo una bella manovra corale; poi il centrocampista lambisce il palo con un destro a incrociare dopo un rimpallo favorevole sul vertice laterale dell'area.

Immobile e Luis Alberto di rigore - Scampato il pericolo sulla reazione friulana, la Lazio addormenta il gioco per una ventina di minuti e punisce nuovamente l'Udinese su calcio di rigore. A esultare è sempre bomber Immobile, che raggiunge quota 17 reti in campionato spiazzando Musso dal dischetto al 36'. Proprio come riesce a fare Luis Alberto al 45', sempre su calcio di rigore ottenuto da Correa (prima fallo di Troost-Ekong, poi di Nuytinck) e gentilmente concessogli da Immobile. Gestione perfetta di questo primo tempo da parte della truppa di Inzaghi, che ha spazzato via la formazione di Gotti proprio grazie ai suoi Fab Four: Immobile, Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Squadre a riposo, dunque, col risultato di 3-0.