I fatti del 2019 - Certi amori non finiscono: Nainggolan torna a Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna a casa Ninja è una pagina di un libro cuore infranto. Parte da una delusione e prosegue con una storia d'amore. Il passato, la gloria, un presente che non c'è stato, Milano da bere per dimenticare. Poi Cagliari e Radja Nainggolan che torna per questioni di famiglia, per la moglie, ma pure perché casa è casa. E' belga, cittadino del mondo, con quegli occhi da straniero, con quella pelle dove c'è una vita scritta sopra. "Odio perdere", "amo vincere", nero su bianco su Radja da Anversa. Il riscatto passa dalla Sardegna e questi mesi nella patria che l'ha lanciato sono stati meravigliosi. Ha ripreso a scivolare leggero, a tirare potente. A essere martello e incudine, quello splendido incursore che forse d'un tempo non avrà più la gamba ma che ha saputo compensarla con maturità e intelligenza. E' stata un'estate di riflessioni e delusioni, perché quando dice "farò vedere all'Inter che si son sbagliati", c'è la sintesi di un rimpianto e di un dispiacere. Scaricato e venduto, Tommaso Giulini ha creduto in una speranza e pensato fosse una certezza. Così è stato. Nainggolan sta ripagando Cagliari e pure la sua Sardegna gli sta dimostrando che non solo i grandi teatri possono regalare sorrisi. Anche nel quartiere del calcio che conta si può sognare, l'Atalanta potrà essere apripista ma i sardi vogliono andargli in scia. Sicché tornare a casa, dove tutto ebbe inizio, difficilmente fu più dolce, raramente fu più azzeccato. Nainggolan ha perso un'occasione. Ma è stato una freccia scagliata che lei sì, è tornata indietro. E ha fatto centro.