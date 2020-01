I fatti del 2019 - Giuseppe Marotta sceglie l'Inter dopo l'addio alla Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Amministratore delegato dell'area sport dell'Inter. E' questa la carica che Giuseppe Marotta ha ottenuto sposando il progetto Inter, il 13 dicembre del 2018. Marotta era reduce dai successi degli anni torinesi con la Juventus, seppur il suo rapporto con i bianconeri potesse finire forse in modo migliore (almeno a giudicare dalle dichiarazioni fredde in merito). E l'arrivo all'Inter è sembrato fin da subito il miglior modo per rispondere e magari smantellare lo strapotere nazionale dei campioni in carica.

Conte, Lukaku e non solo - E oggi, a poco più di un anno di distanza dalla sua nomina, è già possibile dare un giudizio all'operato del dirigente in nerazzurro. Il caso Icardi è stato il primo scoglio da dover superare. Impresa per niente semplice vista la distanza siderale fra le parti e il carattere dei protagonisti. Ma alla fine, pur con qualche sofferenza di troppo, Marotta (e Ausilio) hanno trovato una buona soluzione per tutti. Prima della partenza di Icardi, però, Marotta ed il comparto mercato interista avevano chiuso per Romelu Lukaku col Manchester United, ovvero il colpo più costoso dell'intera storia nerazzurra. E ad oggi l'operazione chiusa con i Red Devils gli sta dando ragione in pieno. Ma volendo sottolineare il maggior merito del Marotta interista occorre andare ancora un po' più indietro nel tempo. Era gennaio quando si sentirono i primi rumors di Conte all'Inter. Via via le voci hanno preso sempre maggiore consistenza, fino all'ufficialità di quest'estate. E Conte, senza grosse sorprese, ha prima rivoltato la squadra e poi l'ha portata in vetta alla classifica. Un successo solo a metà, visto che il campionato ha ancora molto da dire. Ma la strada tracciata ed intrapresa sembra essere decisamente quella giusta.