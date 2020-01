I fatti del 2019 - Higuain sceglie il Milan. E lo lascia dopo soli 6 mesi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Era l'estate dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un periodo non propriamente tranquillo e felice, per Gonzalo Higuain. Ancora prima della firma del portoghese con i bianconeri, infatti, a molti sembrava chiaro come la presenza ingombrantissima di CR7 avrebbe costretto il Pipita a cercare spazio altrove. E così è stato.

L'assist del Milan - Fiutata la situazione, il Milan iniziò a lavorare al colpaccio che avrebbe portato, almeno idealmente, finalmente un centravanti di livello in rossonero dopo troppe scommesse perse. 18 milioni per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 36. In pratica un acquisto a titolo definitivo mascherato per questioni di bilancio, la lettura che diedero in molti. E invece...

L'esordio in rossonero fu col brivido, al San Paolo di Napoli. La prima rete invece arriva il 16 settembre, nella trasferta pareggiata col Cagliari. La gara più attesa è però quella con la Juventus, inevitabile: Higuain arriva all'appuntamento con la carica agonistica di un pugile. Forse pure troppo. Tanto che Szczesny gli para un rigore poco prima di un evitabile cartellino rosso per proteste. L'epilogo arriva con la Supercoppa Italiana a Gedda, ancora contro la Juve: è l'ultima partita giocata da Higuain con la maglia del Milan. Pochi giorni dopo, infatti, il Pipita passa al Chelsea di Maurizio Sarri, con i Blues che rilevano in toto le condizioni estive pattuite dal Milan. Il resto è storia nota. O comunque diversa.