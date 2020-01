I fatti del 2019 - L'anno di Duvan Zapata, tra infortuni e 23 gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono momenti in cui tutto succede, a volte apparentemente per puro caso. Una scintilla che cambia una carriera, un gol che può dare il via ad una valanga. Lo sa benissimo Duvan Zapata, la sua avventura in maglia nerazzurra non era iniziata nel migliore dei modi: prima del match con il Napoli del 3 dicembre i gol fatti con la maglia della Dea scarseggiavano (uno in campionato e due in Europa League). Da quella rete ai partenopei tutto arrivò in un attimo: 9 gol in 6 partite e un 2018 chiuso nel migliore dei modi. Ma "l’anno di Duvan" era soltanto all’inizio, il 2019 ha portato il colombiano a livelli inimmaginabili. L’infortunio ha frenato un periodo incredibile, ma il colombiano può cambiare tutto in una partita, forse anche meno.

NUMERI DA RECORD - 23 gol in 32 partite. Una media spaventosa in questo 2019 per un attaccante che piaceva molto per caratteristiche fisiche a tutti gli allenatori, ma che non aveva mai avuto la giusta continuità. Nella prima parte del nuovo anno Zapata ha messo a segno 16 reti in 23 partite, partendo con le 4 rifilate al Frosinone. Gol importantissimi per il raggiungimento dell’obiettivo visto che gli ultimi tre sono arrivate con Lazio, Napoli e Sassuolo, tutti scontri decisivi. L’anno si è chiuso con le 7 reti in 9 partite, poi un infortunio di troppo ha complicato l'anno d'oro del giocatore.

TUTTO SUL 2020 - Guai fisici o meno, i 365 giorni appena trascorsi sono stati decisivi per Zapata. Il colombiano ha trovato quella continuità che tutti gli chiedevano, ma anche una maturazione dal punto di vista mentale: nelle partite complicate e decisive l’attaccante sudamericano non ha quasi mai deluso. Rimane il problema degli infortuni, ma un calciatore con un fisico simile soffre in maniera inevitabile. L’importante è tornare subito in forma, quando Duvan si sbloccherà nuovamente sarà difficile fermarlo.