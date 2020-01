© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'estate del 2019 di Federico Chiesa è stata decisamente turbolenta. Il talento sbocciato in riva all'Arno è finito fin da subito nel mirino delle big italiane e non solo ed il suo addio, al termine della passata stagione, sembrava scontato. Pantaleo Corvino e la famiglia Della Valle avevano già trovato l'accordo, come successo per Federico Bernardeschi, con la Juventus. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato Rocco Commisso. Il tycoon americano nel giro di pochi giorni ha acquistato la Fiorentina dalla famiglia Della Valle e come prima mossa ha deciso di trattenere il talentino gigliato: "Non voglio che Chiesa sia il mio Baggio", ha detto Commisso nel giorno della sua presentazione. Detto fatto, Chiesa è rimasto alla Fiorentina e per la prima parte della stagione ha fatto vedere ottimi cose insieme a Frank Ribery.

Dopo il brutto infortunio subito dall'ex Bayern Monaco, anche Chiesa è finito ai box, a causa di alcuni problemi fisici che il ragazzo si portava dietro dall'estate. Il figlio d'arte è rimasto a lungo ai box, ma adesso è pronto a tornare: come affermato dal nuovo tecnico viola Beppe Iachini infatti, Chiesa ha rinunciato alle sue vacanza invernali per restare a Firenze ad allenarsi per recuperare la condizione.