I fatti del 2019 - L'incredibile cavalcata dell'Ajax in Champions

L'ultima edizione della Champions League non sarà ricordata solo per la vittoria finale del Liverpool di Klopp. Gli amanti del calcio ricorderanno per sempre l'incredibile cavalcata dei ragazzini terribili dell'Ajax, arrivati ad un passo da quel sogno chiamato finale. Il cammino degli olandesi è stato in salita fin dal girone, dove De Ligt e soci hanno dovuto affrontare Bayern Monaco, Benfica e AEK Atene. I tedeschi si sono piazzati al primo posto, davanti proprio all'Ajax: Benfica retrocesso in Europa League, AEK Atene eliminato.

Impresa al Bernabeu - Agli ottavi l'urna non è stata clemente: Real Madrid. All'andata, in Olanda, i Blancos si sono imposti 2-1 e nessuno si sarebbe aspettato che al ritorno, al Santiago Bernabeu, potesse succedere l'impensabile. L'Ajax ha dominato ed ha messo in ginocchio i campioni in carica. 4-1 il punteggio finale per i Lancieri e passaggio ai quarti: avversario di turno, la Juventus.

De Ligt regala un altro sogno - Altro giro, alta corsa. Questa volta in casa, con la Juventus, finisce 1-1. Lontano dalla mura amiche pero l'Ajax si scatena ed arriva un'altra vittima illustre. Juventus battuta in casa, a segno anche quel De Ligt che qualche mese più tardi si sarebbe trasferito proprio alla Juventus.

Ad un passo dal sogno - In semifinale arriva il Tottenham. In Inghilterra arriva l'ennesima impresa dei Lancieri, che passano 1-0 grazie alla rete di Van de Beek. Al ritorno, alla Johan Cruijff Arena, succede di tutto: in mezz'ora l'Ajax segna due volte, prima con De Ligt, poi con Ziyech. Sembra fatta, ma nella ripresa il Tottenham riapre tutto con Lucas Moura: doppietta nel giro di 5 minuti. L'Ajax cerca il gol della sicurezza, attacca a testa bassa, macina occasioni su occasioni, ma in pieno recupero arriva la beffa: in contropiede, al sesto minuto di recupero, arriva la terza rete Spurs, ancora una volta di Lucas. Il Tottenham vola in finale, l'Ajax in lacrime per il sogno sfumato, ma la cavalcata dei Lancieri resterà nella storia.