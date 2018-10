I migliori acquisti - 16° Skorupski: nuova vita dopo aver osservato Alisson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Bologna per ripartire dopo il rientro per un anno alla Roma, a prendere polvere in panchina a causa dell'exploit di Alisson. Ora Lukasz Skorupski è ripartito dall'Emilia per confermare le buone doti messe in mostra due stagioni fa, quando riuscì a conquistare l'attenzione di qualche top club difendendo i pali dell'Empoli. I giallorossi decisero però di riportarlo a Trigoria, impiegandolo di fatto in appena due occasioni. Ora la nuova vita professionale con i felsinei, iniziata piuttosto bene come conferma la media voto di TMW e il sedicesimo posto nella classifica dei calciatori che hanno cambiato squadra nell'arco degli ultimi mesi.

La sua estate - L'addio alla Roma era scontato dal termine della scorsa stagione, perché a 27 anni Skorupski non poteva più permettersi il lusso di restare ancora a guardare gli altri. La trattativa col Bologna è andata avanti senza troppi problemi, anche in virtù del contemporaneo trasferimento di Antonio Mirante (35) in giallorosso per ricoprire il ruolo di dodicesimo.

L'avvio di stagione - Positivo per il portiere alto 187 cm, dai due volti per il Bologna di Filippo Inzaghi. Dieci gol incassati nelle prime otto giornate di campionato, con la prima vittoria arrivata alla quinta giornata di fronte la sua vecchia squadra. Quella Roma che ha preferito puntare sullo svedese Robin Olsen invece di lanciare titolare il polacco. La continuità di Bologna gli ha permesso di ricevere la chiamata della nazionale in seguito all'esclusione Mondiale: purtroppo per lui, tuttavia, dovrà saltare i prossimi impegni per un infortunio alla mano sinistra.

Nome: Lukasz Skorupski

Età: 27

Media voto TMW: 6.25

Formula del trasferimento: A titolo definitivo per 9 mln euro, con bonus fino ad un massimo di 0,5mln al verificarsi di determinate situazioni sportive. Alla Roma, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del portiere, andrà un importo pari al 25% del valore eccedente un milione di euro.

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2023