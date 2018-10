I migliori acquisti - 18° Correa: il Tucu della Lazio strappato al Siviglia

© foto di Federico Gaetano

Un anno e mezzo alla Sampdoria, due al Siviglia per poi tornare in Serie A. Joaquin Correa in estate ha deciso di accettare la corte della Lazio per rimettersi in gioco in Italia, nonostante un biennio soddisfacente vissuto in terra andalusa. La prima parte di stagione in maglia biancoceleste è stata positiva per il centrocampista argentino, che ha subito conquistato una posizione di rilievo (la diciottesima) nella graduatoria delle medie voto di TMW per i calciatori che hanno cambiato casacca negli ultimi mesi.

La sua estate - La Lazio l'ha seguito con forte interesse, per poi riuscire a chiudere l'affare con i biancorossi di Spagna per il calciatore che ha collezionato tre presenze con la selección. Correa interessava anche al West Ham, ma la bontà del progetto allestito da Igli Tare e Claudio Lotito ha spinto il calciatore a dire sì ai capitolini tornando così a calcare i campi della Serie A.

L'avvio di stagione - Sette presenze in campionato e una in Europa League, con tanto di espulsione nella nefasta serata di Francoforte. Correa ha fin da subito messo a disposizione di Simone Inzaghi il proprio talento. Il gol è arrivato alla sesta giornata contro l'Udinese e il tecnico biancoceleste, così come i tifosi, ne aspettano altri. Dopo aver giocato la Champions a Siviglia, ora Correa vuole contribuire al ritorno della Lazio nell'Europa che conta.

Nome: Joaquín Correa

Età: 24

Media voto TMW: 6.25

Formula del trasferimento: a titolo definitivo per 16 milioni di euro più tre di bonus

Dettagli contratto: 30 giugno 2023