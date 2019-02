I retroscena - Perché il Genoa ha (forse) investito 18 milioni per Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sturaro non gioca una partita dallo scorso 19 di maggio, quando la Juventus regolava per 2-1 l'Hellas Verona. Quarantaquattro minuti e poi l'infortunio che doveva, inizialmente, costringerlo fuori fino a ottobre, tanto che lo Sporting di Lisbona aveva puntato sul centrocampista per prendere il posto di Gelson Martins, approdato all'Atletico Madrid dopo lo svincolo unilaterale dopo una ridda con i tifosi.

Lungo stop - Invece, come lo Sporting ha potuto appurare, Sturaro sta ancora aspettando di rientrare in campo. Una complicazione che ha fatto sì che il prestito si interrompesse anzitempo, con zero presenze del centrocampista in Portogallo. E una perdita economica non indifferente per la Juventus che, però, ha avuto la possibilità di girare il prestito del centrocampista al Genoa.

Investimento sul futuro - I buoni rapporti fra i club hanno fatto sì che la questione Romero sia praticamente in dirittura d'arrivo - anche se c'è da limare ancora alcuni dettagli - mentre per Sturaro c'è un prestito da 1,5 milioni di euro con l'obbligo di riscatto probabilmente legato alla permanenza in Serie A. Un affare da 10 milioni complessivi, per un 26enne che ha già dimostrato di essere un gradino sopra al livello Genoa. Poi ci sono gli altri 8 milioni, parte variabile in base alle presenze e agli obiettivi conseguiti. Nella prossima stagione il Genoa potrà contare sulla coppia Bertolacci-Sturaro a centrocampo. Una certezza, a meno di altri infortuni. Dire che Sturaro è costato 18 milioni, al momento, è dire un'inesattezza. Se dovesse raggiungere tutti gli obiettivi, allora, sarà anche poco.