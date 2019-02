I retroscena - Perché la Samp ha comprato due attaccanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo non voleva toccare il proprio attacco, a gennaio, concentrando gli sforzi economici in altri reparti. Alla fine non è andata esattamente così, perché se è vero che alla fine è stato ceduto solamente Dawid Kownacki - ma solo per una questione familiare, con l'intenzione di essere più vicino alla Polonia - al Fortuna Dusseldorf, è anche vero che ne sono arrivati due come Manolo Gabbiadini e Marco Sau, in un reparto già abbastanza affollato.

Schick no, Gabbiadini ok - La vigilia di Natale il ceco sembrava finalmente essersi deciso di accettare il prestito, di nuovo, alla Sampdoria. Poi la grande prestazione contro il Sassuolo ha fatto cambiare idea alla Roma, bloccandolo a Trigoria per altri sei mesi. Così c'era l'occasione Gabbiadini, altro cavallo di ritorno dopo le esperienze a Napoli e Southampton. Detto fatto, anche se Giampaolo ha gradito a metà, dicendo che non c'era necessità.

Infortunio Caprari - A quel punto gli attaccanti erano troppi, considerato che in rosa c'erano anche Defrel, Caprari, l'intoccabile Quagliarella e Kownacki. Il francese ha chiesto di giocare di più, ma lo stop dell'ex Pescara ha di fatto bloccare tutto quanto. Il problema del polacco ha poi fatto il resto, individuando in Sau l'alternativa di esperienza - e con caratteristiche simili a Caprari - per completare il reparto.