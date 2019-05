I sicuri - Da Gasp a Conte, gli allenatori già certi per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È una pattuglia non troppo folta, ma inizia ad aumentare di numero. Sono gli allenatori che danno e hanno certezze, perché ai nastri di partenza sappiamo già dove li troveremo. A breve vi si aggiungerà anche Antonio Conte, che entro domani diventerà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter.

Gian Piero Gasperini è stato confermato ieri dall'Atalanta, convinto dal progetto della famiglia Percassi. Il contratto più lungo è quello di Rolando Maran, rinnovato di recente dal Cagliari fino al 2022. Avrà un'occasione da inizio campionato Igor Tudor, dopo aver salvato per la seconda volta l'Udinese. E poi, ultimo ma ovviamente non ultimo, Carlo Ancelotti: è arrivato per il nuovo progetto del Napoli, nessuna sirena può distrarlo dall'azzurro.