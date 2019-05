I tentati - Inzaghi, Miha, Giampaolo, De Zerbi: aspettando una big

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo chiamiamo valzer delle panchine, in realtà assomiglia di più a un domino: perché le scelte andranno a cascata, e la Juventus che si avvicina a Maurizio Sarri darebbe il via al movimento delle tessere, per tutte le società chiamate a valutare l'allenatore da cui ripartire. Simone Inzaghi è stato più volte accostato alla panchina bianconera e c'è stata anche la possibilità di vederlo all'Atalanta. Ora aspetta il confronto con Lotito, ma c'è il Milan che lo tenta.

I rossoneri, come la Roma del resto, sono a caccia: oltre a Inzaghi, guardano all'estero ma anche in Italia. Marco Giampaolo è un nome buono per entrambe, come del resto Roberto De Zerbi. Sampdoria e Sassuolo, a quel punto, andrebbero a pescare altrove: Leonardo Semplici piace a entrambe e la SPAL non farà barricate nel caso arrivi la chiamata di una big.

Sinisa Mihajlovic, visto il precedente, non è un nome per il Milan ma lo è sia per la Roma che per la Lazio. I biancocelesti, inoltre, pensano anche a Fabio Liverani, come pure a Gattuso. Il Bologna aspetta e nel caso sarebbe pronto a buttarsi su Giampaolo, il quale chiede però garanzie diverse rispetto a quelle di Ferrero; il Lecce sembra avere meno dubbi e prepara il mercato come se le tentazioni non vi fossero.