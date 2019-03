Il futuro di Di Carlo: non c'è due senza tre. Conferma da 50 e 50

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è due senza tre. Domenico Di Carlo ha risposto alla chiamata del "suo" Chievo, già allenato in altre due occasionoi in carriera, con il decimo posto della Serie A 2011/2012 come fiore all'occhiello. Un ritorno in massima serie per il tecnico di Cassino, che tra alti e bassi mancava da quattro anni.

La missione era disperata. La penalizzazione, il non convincente avvio con D'Anna, il clamoroso dietrofront di Ventura: gli ingredienti per una retrocessione già scritta sono andati ad aggiungersi giornata dopo giornata. Di Carlo ci ha provato, ci sta provando, ha dichiarato anche di recente di crederci ancora. La società lo ha chiamato per questo, nel suo contratto è anche previsto un premio per l'eventuale salvezza. Difficile, a dire poco, a otto giornate dalla fine.

Del futuro se ne parlerà. Dipende anche da come finirà questa stagione, da quali saranno i progetti per il Chievo per il futuro. Il più classico tavolino a cui sedersi aspetta Di Carlo e i clivensi. Coin flip, si usa dire: può essere progetto in B per tornare subito in alto, può essere addio.

In carica dal 13 novembre 2018

Contratto fino a giugno 2019

Percentuale di conferma: 50%