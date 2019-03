Il futuro di Mazzarri: bel tempo a Torino. Cairo non ha dubbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Torino piove, ma di recente non molto. Ironie del web a parte, il ritorno di Walter Mazzarri in Italia è stato fin qui positivo. Subentrato a Mihajlovic a metà del campionato 2017/2018, il tecnico di San Vincenzo ha condotto i granata a un tranquillo nono posto, risollevando una stagione che non sembrava felice: un buon modo di riaffacciarsi alla nostra massima serie, salutata con l'esonero dall'Inter.

C'è da alzare l'asticella: Cairo l'ha fatto, regalandosi e regalandogli una campagna acquisti faraonica. Ivi compreso il colpo più costoso di sempre per i granata, quel Simone Zaza che fin qui per al verità è stato anche al di sotto delle aspettative, soprattutto per quanto riguarda la continuità di impiego. Con le premesse dell'estate, la richiesta del patron era abbastanza chiara: agguantare l'Europa, o almeno provarci. A otto giornate dalla fine, il Toro è lì, comunque, in piena lotta per tornare a valicare le Alpi.

"Ha due anni di contratto". Ci ha pensato lo stesso Cairo, in tempi recenti, a blindare il suo allenatore. Presidente vulcanico e passionale, ma il progetto Torino ha progressivamente acquisito un'identità nel segno di Mazzarri e nelle ultime giornate si è persino rivisto il Belotti dei tempi belli. Ora la volata finale da tentare, poi un altro anno da costruire insieme.

In carica dal 4 gennaio 2018

Contratto fino a giugno 2020

Guadagna 2 milioni di euro all'anno

Percentuale di conferma: 99%