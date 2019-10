Il Giornale - Juve, Mandzukic già d'accordo col Milan a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic al Milan a gennaio? Ne scrive Il Giornale, secondo cui il centravanti croato, in uscita dalla Juventus, sarebbe finito nelle idee dell'Inter per l'attacco. Idea complicata per i nerazzurri, ma non per i rossoneri appunto: addirittura, vi sarebbe già un accordo per portare Manzo, corteggiato pure dal Manchester United, al Milan nella prossima sessione di mercato invernale.