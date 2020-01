Il mercato in un minuto: Atalanta, i colpi subito per cedere i big d'estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta lavora sugli esterni e lo fa per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini già a gennaio. Il nome di Lennart Czyborra è affare fatto: il giocatore è in Italia e a Bergamo per le visite. Arriva dall'Heracles Almelo, così come in passato fece Robin Gosens. Sarà l'erede di Guillherme Arana: sei mesi di ambientamento per lui e per Raoul Bellanova, in arrivo dal Bordeaux, che permetteranno alla Dea di affrontare con più serenità gli addii dello stesso Gosens e di Timothy Castagne o Hans Hateboer. Con Mattia Caldara per Roger Ibanez, in uscita, la difesa sembra a posto: da capire che farà Andrea Masiello che è richiesto dalla Sampdoria e dallo Shenzhen di Roberto Donadoni. Davanti arriverà un vice Josip Ilicic? Sempre in ottica futura è da monitorare il nome di Trincao dello Sporting Braga.