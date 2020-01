Il mercato in un minuto: Brescia, Tonali solo a giugno. Ora un'altra mezzala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La certezza è che Sandro Tonali, a gennaio, non lascerà il Brescia. L'asta per l'estate però è già partita e vede protagonista per il regista delle Rondinelle le grandi di tutta Europa e d'Italia, Juventus e Inter in prima fila. Il prezzo base, 50 milioni di euro. Per il presente, intanto, dopo lo svincolato Birkir Bjarnason, Massimo Cellino cerca un altro centrocampista: il nome è quello di Miha Zajc, in uscita dal Fenerbahce. Intanto, davanti, potrebbe uscire Alessandro Matri sul quale c'è il pressing del Pescara. In difesa, intanto, potrebbe arrivare Matteo Gabbia dal Milan mentre potrebbe tornare al Sassuolo l'altro centrale Giangiacomo Magnani.