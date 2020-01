Un acquisto per il presente, un altro per il futuro. E' la strategia di un Napoli che in queste ore sul mercato è pmolto attivo. Questa mattina ha fatto capolino a Villa-Stuart Diego Demme, centrocampista centrale prelevato dal Lipsia a titolo definitivo. Presto per rinforzare quella zona di campo arriverà anche Stanislav Lobotka dal Celta Vigo. Per giugno chiuso questa settimana l'acquisto di Amir Rrahmani e sempre dall'Hellas Verona dovrebbe arrivare Sofyan Amrabat, con cui si stanno limando gli ultimi dettagli sulla durata del contratto. Impostante, sempre per l'estate, anche la trattativa col Sassuolo per Jeremy Boga.

In uscita, manca solo l'ufficialità per il passaggio di Lorenzo Tonelli alla Samp. Amato Ciciretti è molto vicino all'Empoli e in Serie B dovrebbe andare anche Gianluca Gaetano, classe 2000 chiuso dagli arrivi di Demme e Lobotka. Solo sondaggi fin qui per Amin Younes, ancora nessuna offerta per Faouzi Ghoulam (se va via, arriva un terzino sinistro).