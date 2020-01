Il mercato in un minuto - Fiorentina, focus in mediana. Sorpasso Amrabat

© foto di Giacomo Morini

È caccia al centrocampista, per la Fiorentina di Commisso, atteso in queste ore in Italia. E la gara a San Siro contro l'Inter sarà l'occasione per il ds Pradé di muoversi nei salotti milanesi, in cerca del rinforzo giusto. I due nomi più caldi per la mediana sono quelli di Alfred Duncan del Sassuolo e Rolando Mandragora dell'Udinese. Con i neroverdi, incontro in programma nella giornata di domani: si parlerà anche di Sottil, fresco di rinnovo e all'apparenza non troppo convinto della destinazione emiliana. Sia Duncan che Mandragora sono valutati attorno ai 20 milioni di euro dai rispettivi club: più di Battaglia, che però pare intenzionato a rimanere allo Sporting. Per giugno, invece, i gigliati hanno fatto passi importanti per Amrabat, superando (nella trattativa col Verona) anche il Napoli. Preso, a un certo punto, un centrocampista, focus sul difensore: alla fine dovrebbe arrivare Juan Jesus, ma si è parlato anche di Igor della SPAL. I toscani, per ora, lavorano sottotraccia a tutte le operazioni già menzionate. In uscita, aumenta la possibilità di vedere Boateng fare le valigie. Ma anche in questo caso nulla di nuovo per ora: è il leit-motiv del momento, dalle parti del Franchi.