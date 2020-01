© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'arrivo di Andrea Masiello a puntellare la retroguardia, quello - ancora più importante - di Iago Falque per l'attacco. Lo spagnolo torna a Genoa dopo sei mesi in chiaroscuro a Torino, dove non ha trovato continuità con Mazzarri e, probabilmente, la difficoltà di essere utilizzato nel modulo a due punte del tecnico. Non è il solo acquisto prospettato per l'attacco, perché è stato chiesto anche Riccardo Sottil, alla Fiorentina, ma sarà una operazione complicata. Intanto ci sono anche le uscite, con Jawad El Yamiq si trasferisce il Real Saragozza, mentre Pinamonti potrebbe ritornare all'Inter - ha una clausola di obbligo di riscatto a 18 milioni a febbraio - per poi essere girato al Napoli, ma solo se dovesse saltare l'ipotesi Petagna. Biraschi invece piace a Parma e Sassuolo.