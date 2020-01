Il mercato in un minuto - Inter, si sblocca Spinazzola. Giroud vicino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter si trova a metà del guado. Dopo lo stop, si è infatti riaperto e infine sbloccato per portare a Milano il laterale Leonardo Spinazzola, che arriverà al posto di Matteo Politano: affare in prestito con obbligo di riscatto, in entrambi i casi al raggiungimento di 15 presenze. Poi entrambi potrebbero essere messi a bilancio per una cifra attorno ai 28 milioni di euro. C’è comunque il ritorno di fiamma per Ashley Young, pronto ad arrivare in ogni caso. Risolta la questione esterni, diventa d'attualità il futuro di Matias Vecino: nonostante i tentativi di Lazio e Milan, è possibile una cessione all'estero dell'uruguaiano, tra Siviglia ed Everton, con i soldi che andrebbero a finanziare l'approdo di Christian Eriksen, per cui si può trovare l'accordo (ora non vicino) a 15 milioni più bonus. Il viaggio di Ausilio, ieri, è stato effettuato per parlare con Marina Granovskaia: oggetto del contendere Oliver Giroud, sempre più con un futuro in nerazzurro.