All'improvviso, la Juventus si è svegliata. Dal "mercato chiuso" annunciato dal ds Paratici al 6 gennaio, i piani dei bianconeri sembrano cambiati in questi ultimi giorni di calciomercato. La trattativa del momento è lo scambio De Sciglio-Kurzawa con il PSG: il laterale francese ha già un'intesa col club campione d'Italia, che in questi minuti sembra però sempre meno convinto di procedere all'affare. A proposito di scambi, si è parlato di una trattativa Bernardeschi-Paquetá col Milan: ipotesi fredda, perché le due società non concordano sulle rispettive valutazioni dal punto di vista economico. Capitolo Emre Can: la trattativa col Borussia Dortmund procede spedita, almeno sul fronte dei due club. La Juve ha un accordo con i tedeschi per una cessione a titolo definitivo (25 milioni compresi bonus): resta da convincere il centrocampista, perché i 6,5 milioni di ingaggio rappresentano uno scoglio non indifferente per i tedeschi. Infine, attesa per vedere Marko Pjaca al Cagliari: le parti stanno definendo l'intesa, le visite mediche dovrebbero andare in scena nei prossimi giorni.