Il mercato in un minuto - Milan, caso Paquetà. E Olmo va al Lipsia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ore difficili per il Milan. La dirigenza rossonera sta provando a piazzare i calciatori che non rientrano più nel progetto rossonero ma non trova offerte adeguate. Esattamente un anno fa il Milan ufficializzò l'arrivo di Piatek dal Genoa per 35 milioni di euro, una spesa da cui adesso è difficile rientrare nonostante il polacco sia ufficialmente sul mercato. Discorso simile per Lucas Paquetà: ieri in sede è arrivato il suo procuratore e oggi il calciatore ha chiesto a Stefano Pioli di essere escluso dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro il Brescia.

Nel frattempo, col mercato in uscita bloccato, Boban e Maldini non possono nemmeno operare in entrare. Con la conseguenza che i calciatori che la dirigenza sta trattando da qualche settimana vanno a giocare altrove: è il caso di Dani Olmo, che oggi ha chiuso l'accordo col Lipsia. Bloccata per il momento l'uscita del giovane difensore Matteo Gabbia: andrà in prestito al Parma solo dopo l'eventuale acquisto di un altro centrale.