Il mercato in un minuto - Milan, smentite per Olmo. Rodriguez turco

© foto di PhotoViews

Il Milan lavora a fari spenti per Dani Olmo. Lo spagnolo vorrebbe tornare al Barcellona, laddove è iniziata la propria carriera, ma i blaugrana sono intenzionati a tenere Arturo Vidal tramite suggerimento di Quique Setien. Così la situazione ritorna in gioco: la Dinamo Zagabria chiede 30 milioni, a 25 potrebbe chiudere, anche dalla Croazia piovono smentite ma Boban ha mosso le acque. Da capire quale sarà l'evoluzione delllo scambio fra Under e Suso, anche se è molto complicato perché le valutazioni che danno i due club sono diversi. Nella giornata di ieri c'è stato l'accordo con il Fenerbahce per Ricardo Rodriguez - che prenderà 4 milioni di euro in Turchia - ma servirà anche un difensore centrale. Il resto dipenderà da Piatek, con il Tottenham che vuole un prestito con diritto di riscatto, mentre l'Aston Villa sarebbe pronto a offrire i 30 milioni richiesti dal Milan.