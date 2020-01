Il mercato in un minuto - Napoli, asse caldo con l'Inter. Tonelli saluta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Un giorno all'improvviso", Matteo Politano. Il Napoli, dopo aver preso Diego Demme e Stanislav Lobotka, vuole regalare a Rino Gattuso un altro innesto di qualità per risalire la china e finire al meglio una stagione molto travagliata. Giuntoli ha raggiunto l'accordo con l'Inter per il trasferimento in Campania di Matteo Politano, esterno offensivo che i nerazzurri avrebbero voluto scambiare con la Roma nell'operazione che coinvolgeva anche Leonardo Spinazzola. Il percorso inverso rispetto all'ex Sassuolo, obiettivo sfumato due anni fa, potrebbe farlo Fernando Llorente, cercato da Conte già in estate. Altra situazione delicata è quella che riguarda Allan: il brasiliano difficilmente si muoverà in questa finestra, ma PSG, Everton e la stessa Inter ci stanno pensando (i nerazzurri metterebbero sul piatto Vecino). Tonelli saluta e passa alla Samp e anche Younes è in partenza: piace a Genoa, Samp, Torino e alcuni club esteri. La rivoluzione di De Laurentiis è appena cominciata.