Il mercato in un minuto: Napoli, il caso è Allan. Addio già a gennaio?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il caso del giorno è Allan che, dopo la sostituzione contro la Fiorentina, aveva lasciato anche il San Paolo. E' stato richiamato per andare in ritiro ma adesso l'addio non è da escludere, anche clamorosamente a gennaio. L'Everton cerca un giocatore nel ruolo, tra le opzioni di Carlo Ancelotti c'è anche il suo pupillo. Per il futuro sarà forcing per Sofyan Amrabat ma c'è da accontentare la volontà del giocatore (4 anni, non 5, più clausola dal secondo anno da 40 milioni). Niente rinnovo a oggi per Dries Mertens, il futuro del belga è ancora da scrivere. Capitolo uscite. Ufficiale il prestito di Gianluca Gaetano alla Cremonese, Lorenzo Tonelli è ad un passo dalla Sampdoria, l'operazione si farà non appena uno tra Koulibaly e Maksimovic rientrerà dai rispettivi infortuni, mentre Amin Younes, che piace al Torino, deve solo decidere cosa fare del proprio futuro, avendo corteggiatori anche in Germania e in Turchia.