Il mercato in un minuto: Roma, ancora all-in Politano. E arriva Ibanez

Sfumato lo scambio con l'Inter, la Roma prova a rimettere in piedi l'operazione Matteo Politano. Le due società sono al lavoro e sta maturando l'idea di un prestito con obbligo di riscatto, probabilmente dilazionato al 2021, fissato a 20 milioni di euro. Alternative: piace Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar, c'è anche Adnan Januzaj della Real Sociedad come confermato anche dall'entourage del calciatore. Intanto in difesa tutto fatto per Roger Ibanez dell'Atalanta, in uscita c'è così Juan Jesus che ha messo la Fiorentina in cima alle sue preferenze per il futuro. Giura invece amore ai giallorossi Mert Cetin. In uscita Steven Nzonzi che torna dal prestito al Galatasaray: può andare in Inghilterra al West Ham. Resiste infine l'ipotesi di scambio col Milan tra Suso e Cengiz Under, con la dirigenza che intanto continua la ricerca di un terzino sinistro nonostante la permanenza Leonardo Spinazzola.