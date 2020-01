© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria potrebbe avere chiuso il proprio mercato con l'arrivo di Lorenzo Tonelli, così come muovere le pedine nelle ultime ore. Perché se è vero che ieri sera c'è stata una cena con Paco Casal - che intanto ha chiuso Gaston Pereiro al Cagliari - dall'altra il domino si muoverà solamente con le eventuali uscite di Caprari e Regini. Il primo ha richieste da molti club, ma il Sassuolo è la principale possibilità: la richiesta è di dodici milioni, troppi per la squadra neroverde. Invece per il difensore ci sono il Perugia e il Benevento (che ha un piede in Serie A): il Grifone però sta provandoci con più forza. Possibile una proposta per Zaza - anche se il Villarreal è forte sul giocatore - è attesa una proposta del West Ham per Vieira.