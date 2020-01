Il mercato in un minuto: Samp, emergenza dietro. Caccia a due centrali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue senza sosta la caccia al difensore per la Sampdoria. Due uomini in difesa per il club blucerchiato, siamo al dentro o fuori per Lorenzo Tonelli col Napoli. Prima deve recuperare un big poi darò il placet ma la pazienza dei doriano sta finendo e allora via con altri nomi. Contatto per Andrea Masiello dell'Atalanta, piace Matteo Gabbia del Milan ed è stato proposto Giangiacomo Magnani che dal Brescia tornerà probabilmente al Sassuolo. All'estero spunta il nome di Omar Alderete del Basilea. Davanti offerte di Sassuolo e Fiorentina per Gianluca Caprari, occhio ai neroverdi che potrebbero mettere sul piatto dell'offerta il ritorno (gradito a Claudio Ranieri) di Gregoire Defrel.