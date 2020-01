Il mercato in un minuto: SPAL, Semplici aspetta risposte da Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL lavora ai rinforzi e il successo contro l'Atalanta dà fiducia al club di Colombarini. In arrivo Kevin Bonifazi per la difesa ma nell'affare ci sarebbe anche Iago Falque che tergiversa visto che la proposta degli arabi dell'Al Nasr è più ricca. "Stiamo facendo tantissimo per averli già nel derby contro il Bologna. Abbiamo deciso così perché ci possono dare tanto. Non si tratta di un investimento a cuor leggero, ci abbiamo riflettuto tanto e abbiamo deciso di provarci. Speriamo di riuscirci", ha detto ieri Colombarini. Intanto la Lazio è su Alberto Paloschi, per l'attacco occhio anche all'ipotesi nuova del prestito di Amin Younes dal Napoli. Intanto Leonardo Semplici manda un messaggio al club. "Mi auguro che possa arrivare qualche altro giocatore entro la fine del mercato per darci una mano a migliorare questa rosa e poi con i nostri tifosi, che non ci hanno mai abbandonato nonostante le difficoltà, tutti insieme punteremo a salvarci".