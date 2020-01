© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un difensore e soprattutto un attaccante. Sono queste le primissime necessità della SPAL di Leonardo Semplici, ultima della classe in Serie A. Per la retroguardia il nome più forte da oramai diverse settimane è quello di Kevin Bonifazi, ma la società non ha ancora trovato la quadratura col Torino che chiede non meno di 13 milioni di euro per il cartellino. L'arrivo di Bryan Dabo ha sistemato il centrocampo, mentre davanti Semplici aspetta ancora un rinforzo di livello: il primo nome resta quello di Andrea Pinamonti, ma la complessa situazione fra Genoa e Inter frena l'operazione. Le alternative? Una porta ancora a Genova, dove gioca Antonio Sanabria (cartellino di proprietà Betis). L'altra a Sassuolo, dove in uscita c'è Gregoire Defrel. Il tutto, ovviamente, senza considerare l'eventuale cessione (ad oggi non prevista) di Andrea Petagna.