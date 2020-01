© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo De Paul ha riacceso i riflettori su di lui, dopo le ultime magie contro il Lecce e il Sassuolo. Il capitano friulano piace a molti club, dal Napoli alla Roma, ma la valutazione che ne fa l'Udinese - intorno ai 30-35 milioni - difficilmente verrà pagata dai club italiani. Così l'argentino è destinato a rimanere per altri cinque mesi, salvo poi decidere il proprio destino in estate. Invece Seko Fofana è sul mercato e se dovesse arrivare una proposta interessante sarà valutata: nelle scorse settimane c'è stata la possibilità che lo Shanghai Shenhua lo portasse in Cina, solo che poi sono cambiati i regolamenti e la situazione è cambiata. In avanti è possibile un acquisto dopo l'addio di Pussetto - Adem Ljajic è il primo nome - così come potrebbe arrivare un rinforzo in mediana. Okaka, invece, non si muove nonostante l'interessamento di alcuni club.