© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sessione invernale che vede l'Udinese impegnata più sulle cessioni (per lo più di contorno) che sugli acquisti. Ma qualche volto nuovo per mister Gotti è comunque previsto. Soprattutto in difesa, dove piace Federico Barba oggi al Valladolid. Per la corsia mancina occhi ancora su Marvin Zeegelaar, ma qualcosa potrebbe esser fatto anche in avanti: Adem Ljajijc alzerebbe il tasso tecnico, piacciono anche Simone Edera e Marko Pjaca. Come detto però le attenzioni oggi sono incentrate soprattutto sugli addii: Lukasz Teodorczyk piace in Turchia, specialmente al Besiktas, mentre Ignacio Pussetto è ad un passo dal Watford. Stefano Okaka può finire al Torino in caso di addio a Zaza, Mato Jajalo piace al Perugia. Chiosa finale su Rodrigo De Paul: per l'Udinese non è assolutamente in vendita, soprattutto vista la ritrovata forma. Ma l'Inter potrebbe decidere di accelerare negli ultimi giorni di mercato...