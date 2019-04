Il pagellone - Pjanic 7,5: direttore d'orchestra, decisivo con Lazio e Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Solo due gol per Miralem Pjanic, abituato a calciare punizioni e rigori, bloccato quest'anno dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Ubi maior minor cessat, dicevano i latini, ma quando ha avuto la possibilità di calciare un piazzato ha deciso la sfida contro il Napoli, di fatto consegnando lo Scudetto alla Juventus. C'è però pure un neo, in quella gara, con una doppia ammonizione (la seconda per fallo di mano a centrocampo) veniale. Dirige l'orchestra, le gioca praticamente tutte tranne cinque: una per infortunio al polpaccio, due per scelta tecnica, in concomitanza con impegni ogni tre giorni, le restanti due per somma di ammonizioni. Nelle sfide decisive è sempre sopra le righe, sbagliando davvero poco. Alle volte esagera con l'affondare i tacchetti, venendo graziato dall'arbitro - come contro il Parma - straordinario il suo gol alla Lazio con una vera e propria frustata, nel primo scontro con una compagine di alta classifica. Due gol anche in Champions League, contro il Valencia, e un assist contro l'Ajax, inutile ai fini della qualificazione.

Presenze in campionato: 27

Minuti giocati: 1.947

Gol: 2

Assist: 5

Presenze in Champions League: 10

Minuti giocati: 814

Gol: 2

Assist: 1

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 109

Gol: 0

Assist: 0